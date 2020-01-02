Нидерланды с начала 2020 года прекратят использовать название "Голландия" в качестве символа страны на ее официальном логотипе, сообщают в четверг западные СМИ.
Прежде на официальном логотипе страны был изображен оранжевый тюльпан и написано слово "Голландия". На новом логотипе изображены буквы NL - сокращенное название Нидерландов. Вместе буквы формируют символическое изображение тюльпана, за ними следует слово Netherlands - название Нидерландов на английском языке. Авторы логотипа не стали использовать полное название Нидерландов на английском - The Netherlands - объяснив это требованиями к внешнему виду логотипа.
По мнению экспертов, придумавших новый символ страны, слово "Нидерланды" ассоциируется с инновациями, в то время как "Голландия" - с мельницами, сырами и тюльпанами, отмечает газета "Паис".
Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг прежде заявляла, что новый логотип страны положительно скажется на экспорте, а также возможностях привлечения инвестиций.
Новый логотип уже начал использовать официальный портал Нидерландов, посвященный торговле и инвестициям в страну.
По данным СМИ, посольства, министерства и университеты в Нидерландах смогут использовать в качестве названия страны только слово "Нидерланды", но не "Голландия".
В то же время, МИД Нидерландов ранее в ноябре сообщал, что речь идет о добровольном использовании логотипа.
Логотипы пока сменили далеко не все нидерландские ведомства. Так, сайт www.holland.com - официальный портал Нидерландов, посвященный туризму, пока сохраняет и свое название Holland ("Голландия"), и старый логотип.
На сообщения СМИ отреагировало консульство Нидерландов в Стамбуле. Оно подчеркивает, что Нидерланды не меняют название страны, слово "Голландия" исчезнет только с логотипов.
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