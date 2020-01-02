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Дальнее зарубежье 02.01.2020 13:16

Нидерланды с января отказываются от названия "Голландия"

Нидерланды с начала 2020 года прекратят использовать название "Голландия" в качестве символа страны на ее официальном логотипе, сообщают в четверг западные СМИ.

Прежде на официальном логотипе страны был изображен оранжевый тюльпан и написано слово "Голландия". На новом логотипе изображены буквы NL - сокращенное название Нидерландов. Вместе буквы формируют символическое изображение тюльпана, за ними следует слово Netherlands - название Нидерландов на английском языке. Авторы логотипа не стали использовать полное название Нидерландов на английском - The Netherlands - объяснив это требованиями к внешнему виду логотипа.

По мнению экспертов, придумавших новый символ страны, слово "Нидерланды" ассоциируется с инновациями, в то время как "Голландия" - с мельницами, сырами и тюльпанами, отмечает газета "Паис".

Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг прежде заявляла, что новый логотип страны положительно скажется на экспорте, а также возможностях привлечения инвестиций.

Новый логотип уже начал использовать официальный портал Нидерландов, посвященный торговле и инвестициям в страну.

По данным СМИ, посольства, министерства и университеты в Нидерландах смогут использовать в качестве названия страны только слово "Нидерланды", но не "Голландия".

В то же время, МИД Нидерландов ранее в ноябре сообщал, что речь идет о добровольном использовании логотипа.

Логотипы пока сменили далеко не все нидерландские ведомства. Так, сайт www.holland.com - официальный портал Нидерландов, посвященный туризму, пока сохраняет и свое название Holland ("Голландия"), и старый логотип.

На сообщения СМИ отреагировало консульство Нидерландов в Стамбуле. Оно подчеркивает, что Нидерланды не меняют название страны, слово "Голландия" исчезнет только с логотипов.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ГОЛЛАНДИЯ, НАЗВАНИЕ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]