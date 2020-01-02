Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО –Минобороны

Министробороны, генерал-полковник Закир Гасанов в четверг проверил боевую готовность одного из подразделений противовоздушной обороны (ПВО), сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Были отработаны вопросы приведения в состояние полной боевой готовности поднятых по тревоге подразделений, усиления боевого дежурства, защиты важных объектов и другие действия. Осмотрев боевую технику и средства ПВО, Гасанов высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава», - отмечается в информации.
Министр дал соответствующие указания по более оперативному и эффективному выполнению боевых задач, а также в связи с предстоящими в текущем году мероприятиями по противовоздушной обороне.
Н.Аббасова
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