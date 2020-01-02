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Внутренняя политика 02.01.2020 13:57

Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО –Минобороны

Министробороны, генерал-полковник Закир Гасанов в четверг проверил боевую готовность одного из подразделений противовоздушной обороны (ПВО), сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Были отработаны вопросы приведения в состояние полной боевой готовности поднятых по тревоге подразделений, усиления боевого дежурства, защиты важных объектов и другие действия. Осмотрев боевую технику и средства ПВО, Гасанов высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава», - отмечается в информации.

Министр дал соответствующие указания по более оперативному и эффективному выполнению боевых задач, а также в связи с предстоящими в текущем году мероприятиями по противовоздушной обороне.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПВО, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]