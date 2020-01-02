США пытались помешать совместным учениям Ирана, России и Китая, заявляют в Тегеране

США и их союзники пытались создать помехи для совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая, сообщает в четверг агентство "Тасним" со ссылкой на командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

"В ходе совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное совещание с целью помешать процессу совместных военных учений с нашими двумя союзниками", - сказал Ханзади.

Он отметил, что реализацию этих планов удалось сорвать.

Иран, Россия и Китай в конце декабря провели совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, учения были направлены на поддержание безопасности в регионе.

Учения вызвали негативную реакцию со стороны США. Представитель госдепа США заявил газете Financial Times, что Ирану следует "подумать дважды" прежде чем проводить подобные учения, а действия Тегерана "должны вызывать беспокойство у всех стран, заинтересованных в сохранении свободы навигации в регионе".