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Дальнее зарубежье 02.01.2020 14:31

США пытались помешать совместным учениям Ирана, России и Китая, заявляют в Тегеране

США и их союзники пытались создать помехи для совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая, сообщает в четверг агентство "Тасним" со ссылкой на командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

"В ходе совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное совещание с целью помешать процессу совместных военных учений с нашими двумя союзниками", - сказал Ханзади.

Он отметил, что реализацию этих планов удалось сорвать.

Иран, Россия и Китай в конце декабря провели совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, учения были направлены на поддержание безопасности в регионе.

Учения вызвали негативную реакцию со стороны США. Представитель госдепа США заявил газете Financial Times, что Ирану следует "подумать дважды" прежде чем проводить подобные учения, а действия Тегерана "должны вызывать беспокойство у всех стран, заинтересованных в сохранении свободы навигации в регионе".

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Тэги: ИРАН, США, УЧЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]