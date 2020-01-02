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Дальнее зарубежье 02.01.2020 16:20

Во Франции продолжается одна из самых длительных забастовок работников железнодорожного транспорта

Работники железнодорожного транспорта во Франции 29-й день подряд бастуют против планов властей страны по пенсионной реформе, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Забастовки по всей Франции начались 5 декабря. В этот четверг они превзошли по продолжительности забастовку железнодорожников 1986-1987 гг, продлившуюся 28 дней.

По данным телеканала BBC, забастовка 2019-2020 гг. стала самой продолжительной акцией протеста работников железнодорожного транспорта с мая 1968 года.

Декабрьская забастовка затронула работу метрополитена и поездов в Париже и по всей Франции в период Рождества и Нового года.

Государственное предприятие SNCF, управляющее железными дорогами, сообщило, что в четверг во Франции не вышла на маршруты половина высокоскоростных поездов.

В парижском метро в четверг в привычном режиме работают только две автоматизированные линии. На остальных поезда ходят с перебоями или не ходят вовсе.

На 7 января запланированы очередные переговоры между властями Франции и профсоюзами, организовывающими забастовки.

В ходе обращения на Новый год президент Франции Эмманюэль Макрон выразил приверженность планам проведения пенсионной реформы, но призвал правительство Франции найти компромисс в диалоге с профсоюзами.

Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАБАСТОВКА, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]