Московские бизнесмены во II квартале посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Московский экспортный центр (МЭЦ) во втором квартале 2020 года направит бизнес миссию в Азербайджан, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
«Московский экспортный центр начал организовывать бизнес-миссии в 2019 году, но они уже успели доказать свою эффективность.Именно поэтому в 2020 году мы решили уделить особое внимание данной мере поддержки и считаем ее весьма перспективной в плане выхода столичных компаний на зарубежные рынки», — отметил генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев, слова которого приводятся в информации.
По данным МЭЦ, в 2020 году для представителей столичных компаний будет организовано 13 деловых поездок в страны Европы, Азии, Африки, Африки и Ближнего Востока.
В первом квартале 2020 года предприниматели отправятся с многоотраслевой бизнес-миссией в Турцию. В это же время запланирована поездка для представителей медицинских компаний во Вьетнам.
«Во втором квартале предприниматели отправятся с бизнес-миссиями в Израиль, Иран, Японию, во Францию, а также в Сьерра-Леоне и Сенегал. На третий квартала намечена поездка в Азербайджан и Индонезиюю а также представители пищевой промышленности и ИТ-сферы отправятся в Саудовскую Аравию, а геодезисты, картографы и аэрографы – в Германию», - говорится в сообщении.
В четвертом квартале запланированы поездки столичных предпринимателей многоотраслевого бизнеса в Бахрейн и Марокко.
"Московский экспортный центр при поддержке столичных властей постоянно расширяет географию присутствия наших производителей, чтобы они могли представить московскую продукцию как на развитых, так и развивающихся рынках", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Целью проекта является сохранение лидерства города по объемам экспорта среди регионов России, а также увеличение количества столичных экспортеров.
Н.Аббасова
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