Эрдоган сообщил о двухсоттысячной волне беженцев, направляющейся из Идлиба в Турцию

Более 200 тыс. сирийцев в настоящее время направляются в сторону турецкой границы, спасаясь от ситуации в Идлибе, сообщает в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Прямо сейчас от 200 тыс. до 250 тыс. мигрантов идут к нашим границам", - заявил Эрдоган, выступая в четверг в Анкаре.
Эрдоган раскритиковал страны Запада, которые, по его мнению, делают недостаточно для решения миграционного кризиса.
"Хотя у них (Запада - ИФ) больше ресурсов, чем у нас, почему они их (беженцев - ИФ) не принимают?" - сказал Эрдоган.
Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.
В настоящее время сирийские правительственные войска проводят в Идлибе наступление на позиции экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.
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