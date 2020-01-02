Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.01.2020 17:00

Эрдоган сообщил о двухсоттысячной волне беженцев, направляющейся из Идлиба в Турцию

Более 200 тыс. сирийцев в настоящее время направляются в сторону турецкой границы, спасаясь от ситуации в Идлибе, сообщает в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Прямо сейчас от 200 тыс. до 250 тыс. мигрантов идут к нашим границам", - заявил Эрдоган, выступая в четверг в Анкаре.

Эрдоган раскритиковал страны Запада, которые, по его мнению, делают недостаточно для решения миграционного кризиса.

"Хотя у них (Запада - ИФ) больше ресурсов, чем у нас, почему они их (беженцев - ИФ) не принимают?" - сказал Эрдоган.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.

В настоящее время сирийские правительственные войска проводят в Идлибе наступление на позиции экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЖЕНЦЫ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Эрдоган объявил о провале попыток изолировать Турцию в Средиземноморье Эрдоган: тендер на строительство альтернативы Босфору будет объявлен в ближайшее время Турция готова отправить свои войска в Ливию, если получит запрос от Триполи - Эрдоган Эрдоган: Турцию не принимают в ЕС из-за того, что турки - мусульмане Эрдоган заявляет, что симпатизирует и Трампу, и Путину Трамп: вопрос о санкциях против Турции за покупку С-400 обсуждается

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]