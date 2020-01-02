Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.01.2020 20:00

Латвия видит вызовы для безопасности стран Балтии в расширении военных возможностей России

Главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе связаны с усилением военных возможностей России и её провоцирующими действиями военного характера, говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича об итогах работы в области внешней политики.

"Развитие военных возможностей наглядно демонстрирует желание России получить преимущество в соревновании с НАТО. Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться", - говорится в докладе, который цитирует агентство BNS.

В разделе доклада о трансатлантических отношениях и международной безопасности глава МИД отмечает, что Россия продолжает действовать в противовес принципам международного права, и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом.

Концентрация военных сил и вооружения в Калининграде и Западном военном округе, а также инсценированное на учениях блокирование морских путей являются сознательной демонстрацией силы Россией. В этом контексте важно следить за военным сотрудничеством России и Белоруссии, учитывая географическое положение последней, отмечается в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, МИД, БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОКЛАД


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Латвию Азербайджан исключил сотрудника латвийского турагентства из «черного списка» по Карабаху Латвия не может тихо сидеть как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк - глава МИД Баку выступает за распространение стратегического сотрудничества с ЕС в энергетике и на другие сферы Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили сотрудничество Баку с Ригой и ЕС Глава МИД Азербайджана обсудил с премьером Латвии двусторонние отношения и предстоящий саммит «Восточного партнерства»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]