Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.01.2020 18:45

В Брюсселе создали специальную полицейскую бригаду для выявления зачинщиков погромов в новогоднюю ночь

Специальная полицейская бригада создана в Брюсселе для выявления зачинщиков беспорядков и вандализма, имевших место в бельгийской столице в новогоднюю ночь.

"Цель - идентифицировать как можно больше возможных зачинщиков и привлечь их к ответственности, чтобы послать сигнал о том, что такие действия недопустимы и не останутся безнаказанными", - заявил комиссар столичной полиции Филипп Ван Ден Холе в четверг журналистам.

Он призвал общественность, СМИ, предприятия и организации передать в полицию их съемки инцидентов новогодней ночи.

Официальный представитель прокуратуры Брюсселя Денис Гуман в свою очередь сообщил, что "виновные в самых опасных поджогах в общественных местах пока не выявлены".

По его данным, после инцидентов новогодней ночи в распоряжение прокуратуры были направлены шесть человек. Трое предстанут перед судом за кражи, еще троих обвиняют в семейном насилии.

Объявлены также уточненные полицейские данные по итогу новогодней ночи в Брюсселе. Было произведено 185 административных задержаний и 26 арестов. Повреждены 19 автомашин, из которых 15 полностью сожжены. Разгромлен трамвай. Разбиты несколько витрин магазинов. Пожарным пришлось действовать в более 80 случаях поджогов мусорных баков. Один человек получил ножевое ранение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПОГРОМЫ, ПОЛИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]