В Брюсселе создали специальную полицейскую бригаду для выявления зачинщиков погромов в новогоднюю ночь

Специальная полицейская бригада создана в Брюсселе для выявления зачинщиков беспорядков и вандализма, имевших место в бельгийской столице в новогоднюю ночь.
"Цель - идентифицировать как можно больше возможных зачинщиков и привлечь их к ответственности, чтобы послать сигнал о том, что такие действия недопустимы и не останутся безнаказанными", - заявил комиссар столичной полиции Филипп Ван Ден Холе в четверг журналистам.
Он призвал общественность, СМИ, предприятия и организации передать в полицию их съемки инцидентов новогодней ночи.
Официальный представитель прокуратуры Брюсселя Денис Гуман в свою очередь сообщил, что "виновные в самых опасных поджогах в общественных местах пока не выявлены".
По его данным, после инцидентов новогодней ночи в распоряжение прокуратуры были направлены шесть человек. Трое предстанут перед судом за кражи, еще троих обвиняют в семейном насилии.
Объявлены также уточненные полицейские данные по итогу новогодней ночи в Брюсселе. Было произведено 185 административных задержаний и 26 арестов. Повреждены 19 автомашин, из которых 15 полностью сожжены. Разгромлен трамвай. Разбиты несколько витрин магазинов. Пожарным пришлось действовать в более 80 случаях поджогов мусорных баков. Один человек получил ножевое ранение.
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