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Ливан получил от Интерпола запрос об аресте экс-главы Nissan Гона

Ливан получил от Интерпола запрос о розыске и аресте экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на главу ливанского Минюста Альберта Серхана.

Серхан, комментируя запрос Интерпола, заявил, что ливанская прокуратура "будет выполнять свои обязанности". Эти слова, отмечает агентство, указывают на то, что в Ливане Гона могут допросить. Министр подчеркнул, что между Ливаном и Японией нет договора об экстрадиции, и исключил возможность того, что Бейрут передаст Гона Токио.

Так называемое "красное уведомление" Интерпола выдается по требованию стран-участников организации и является запросом об аресте упомянутого в нем лица для дальнейшей экстрадиции или других юридических действий. "Красное уведомление" не является международным ордером на арест.

Во вторник стало известно, что Гон, который имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана, покинул Японию и прибыл в Ливан. По словам Гона, ожидавшего суда в Японии, в Ливан он отправился, так как считает японскую судебную систему несправедливой и желает избежать политического преследования.

По данным СМИ, Гон отправился в столицу Ливана Бейрут не напрямую, а через Стамбул. Власти Турции в четверг сообщили, что начали расследование в связи с перелетом Гона и задержали семь человек.

Японские СМИ сообщают, что официально выезд Гона из Японии зарегистрирован не был. Адвокаты Гона утверждают, что все его паспорта находятся у них. В то же время, по данным японских СМИ, у Гона есть два паспорта Франции.

Власти Ливана утверждают, что Гон попал в страну законно по паспорту гражданина Франции.

Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам Гон отрицает все обвинения.

Весной 2019 года Токийский суд решил удовлетворить прошение адвокатов Гона на его освобождение под залог и позднее отклонил апелляцию, поданную на это решение прокуратурой.

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Тэги: ЛИВАН, ИНТЕРПОЛ, ГОН, АРЕСТ, ЗАПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]