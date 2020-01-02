Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.01.2020 19:20

Бельгийский суд приостановил действие ордера на экстрадицию Пучдемона в Испанию

Судебные власти Бельгии приостановили действия ордера на арест и экстрадицию в Испанию бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщил сам политик в четверг.

"Бельгийское правосудие признало наш иммунитет и решило приостановить ордеры об аресте и экстрадиции", - написал Пучдемон в Twitter.

Аналогичное решение принято в отношении каталонского политика Тони Комина, которого, как и Пучдемона, избрали членом Европарламента.

Источники газеты "Мундо" отмечают, что такое решение суда означает, что в случае, если Европарламент, избранным членом которого является Пучдемон, объявит, что у политика нет иммунитета, ордер на его арест и экстрадицию вновь будет действителен.

Мадрид ранее уже пытался добиться того, чтобы Пучдемон, которого на родине обвиняют в растрате госсредств и мятеже, вернулся в Испанию, однако попытки оказались неудачными. В результате суд в Испании вновь выдал ордер на арест Пучдемона в октябре, сразу после того, как реальные тюремные сроки получили другие каталонские политики, причастные к событиям вокруг референдума в Каталонии в октябре 2017 года.

1 октября 2017 года, когда Пучдемон был главой Женералитата автономии, в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, ПОЛИТИК, ОРДЕР


Похожие новости


Суд в Брюсселе перенес на 16 декабря слушания о выдаче Пучдемона Испании Премьер Бельгии: дело Пучдемона - вопрос чисто юридический Правовое государство нарушает не испанское правительство, а те, кто не уважает конституционный порядок Испании - Юнкер Пучдемон критикует положение дел с демократией в Испании Мадрид уважает решение Бельгии об условном освобождении экс-членов каталонского правительства - вице-премьер Испании Решение Бельгии по Пучдемону будет чисто юридическим - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]