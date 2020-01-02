Бельгийский суд приостановил действие ордера на экстрадицию Пучдемона в Испанию

Судебные власти Бельгии приостановили действия ордера на арест и экстрадицию в Испанию бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщил сам политик в четверг.
"Бельгийское правосудие признало наш иммунитет и решило приостановить ордеры об аресте и экстрадиции", - написал Пучдемон в Twitter.
Аналогичное решение принято в отношении каталонского политика Тони Комина, которого, как и Пучдемона, избрали членом Европарламента.
Источники газеты "Мундо" отмечают, что такое решение суда означает, что в случае, если Европарламент, избранным членом которого является Пучдемон, объявит, что у политика нет иммунитета, ордер на его арест и экстрадицию вновь будет действителен.
Мадрид ранее уже пытался добиться того, чтобы Пучдемон, которого на родине обвиняют в растрате госсредств и мятеже, вернулся в Испанию, однако попытки оказались неудачными. В результате суд в Испании вновь выдал ордер на арест Пучдемона в октябре, сразу после того, как реальные тюремные сроки получили другие каталонские политики, причастные к событиям вокруг референдума в Каталонии в октябре 2017 года.
1 октября 2017 года, когда Пучдемон был главой Женералитата автономии, в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.
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