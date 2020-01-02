Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.01.2020 20:15

Работавший при Обаме министром жилищного строительства Кастро объявил о выходе из президентской гонки в США

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро в четверг объявил, что он прекращает президентскую кампанию.

"С глубокой признательностью всем моим сторонникам я прекращаю свою президентскую кампанию... Я продолжу бороться за Америку, в которой важен каждый, и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне в этой борьбе", - написал Кастро в твиттере.

Комментируя свое решение, он отметил, что, "учитывая условия" предвыборной кампании, пришел к выводу, что "наше время пока не настало".

Кастро в январе прошлого года официально объявил об участии в борьбе за место кандидата от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года.

СМИ подчеркивают, что Кастро был единственным латиноамериканским участником президентской гонке 2020 года.

В ходе предвыборной кампании рейтинги Кастро были довольно низкими, о поддержке ему заявлял только 1% сторонников демократов.

Кастро учился в Стэнфордском университете, затем получил образование в Гарварде. В 2009 году он стал мэром родного города Сан-Антонио в Техасе. С 2014 по 2017 гг. он был министром жилищного строительства и городского развития в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ГОНКА, ВЫХОД


Похожие новости


Президент Ирана назвал выход США из СВПД иррациональным Эрдоган заявляет, что симпатизирует и Трампу, и Путину США обсуждают с Францией вопрос о пошлинах - Трамп Трамп: вопрос о санкциях против Турции за покупку С-400 обсуждается Трамп счел оскорбительным заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о даче показаний Конгрессу в рамках процедуры импичмента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]