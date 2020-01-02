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Регион 02.01.2020 19:46

Глава Пентагона ожидает дальнейших иранских провокаций против США в Ираке

Иран вполне может продолжить организовывать направленные против США провокации в Ираке, однако пожалеет об этом, заявил в четверг глава Пентагона Марк Эспер.

"Есть данные, указывающие на то, что они могут планировать еще атаки. Думаю ли я, что они могут перейти к действиям? Да. И, скорее всего, они пожалеют об этом", - приводят слова Эспера американские СМИ.

Ранее на этой неделе демонстранты совершили серию нападений на посольство США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за этой акцией стоит Иран. В Тегеране такие обвинения отвергают.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИРАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]