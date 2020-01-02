Глава Пентагона ожидает дальнейших иранских провокаций против США в Ираке

Иран вполне может продолжить организовывать направленные против США провокации в Ираке, однако пожалеет об этом, заявил в четверг глава Пентагона Марк Эспер.
"Есть данные, указывающие на то, что они могут планировать еще атаки. Думаю ли я, что они могут перейти к действиям? Да. И, скорее всего, они пожалеют об этом", - приводят слова Эспера американские СМИ.
Ранее на этой неделе демонстранты совершили серию нападений на посольство США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за этой акцией стоит Иран. В Тегеране такие обвинения отвергают.
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