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Дальнее зарубежье 02.01.2020 20:18

В Каире осудили решение Турции направить военных в Ливию

В МИД Египта в четверг раскритиковали решение парламента Турции разрешить отправку военных в Ливию для оказания помощи признанным ООН властям, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

В сообщении министерства отмечается, что такое развитие событий "отрицательно скажется на стабильности в Средиземноморском регионе". Кроме того, в Каире призывают мировое сообщество быстро отреагировать на действия Анкары.

Ранее в четверг парламент Турции одобрил закон, разрешающий отправку войск в Ливию. Турецкая оппозиция голосовала против этой инициативы, так как считает, что Анкара не должна вмешиваться в ливийский конфликт.

Предполагается, что турецкие военные помогут остановить наступление на Триполи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]