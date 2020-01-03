Украина надеется в ближайшее время согласовать новые даты визита Помпео - глава МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает, что в ближайшее время удастся согласовать новые даты визита в страну госсекретаря США Майка Помпео.

"Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать госсекретаря Помпео в Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новые даты визита", - написал он на своей странице в Twitter в четверг.

Пристайко подчеркнул, что с уважением принимает решение Помпео отложить визит на Украину.

"Я с уважением принимаю решение госсекретаря Помпео отложить визит в Украину после нападений на базу операции "Непоколебимая решимость" и американское посольство в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера - коалиционные силы и дипломаты должны быть в безопасности", - добавил он.

Как сообщалось, во вторник и в среду протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. В среду стало известно, что из-за ситуации в Ираке Помпео принял решение перенести на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.