Иранские СМИ со ссылками на иранские власти подтвердили гибель командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Так, государственный телеканал IRINN подтвердил гибель Сулеймани, сославшись на заявление КСИР, отметив, что огонь был открыт с американских военных вертолетов, которые очевидцы ранее фиксировали в районе аэропорта.
"Генерал-майор Касем Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана, и Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего иракскими Народными мобилизационными силами (НМС, шиитское ополчение - ИФ), были убиты в результате авиаударов США в столице Ирака Багдаде", - сообщил иранский телеканал Press TV.
Официальный представитель поддерживаемой Ираном военизированной группировки заявил в пятницу, что семь человек погибли в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада, обвинив в этом Соединенные Штаты.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что, аль-Мухандис прибыл в аэропорт в составе конвоя, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прибыл либо из Ливана, либо из Сирии. Авиаудар был нанесен сразу же после того, как иранец вышел из самолета. Погибли он и встречавшие.
АП, комментируя произошедшее, пишет, что гибель Сулеймани "может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов".
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