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Регион 03.01.2020 10:23

Американские политики предупреждают о возможных последствиях убийства иранского военачальника

Бывший вице-президент США Джо Байден одобрил убийство американскими ВС в Ираке командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, однако предупредил, что эта акция приведет к дальнему обострению обстановки в регионе.

"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - заявил Байден, который является одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии.

Сенатор-демократ Крис Мерфи написал в твиттере: "Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Это не вопрос. Вопрос заключается в следующем: действительно ли Америка только что убила без согласия Конгресса второго по силе человека в Иране, сознательно развязав потенциальную крупную региональную войну?".

В то же время, сенатор Линдси Грэм одобрил действия США и поблагодарил президента Дональда Трампа, отдавшего приказ об атаке, за решительность.

"Я высоко ценю смелые действия президента Дональда Трампа против иранской агрессии. Иранскому правительству: если вы хотите больше, вы получите больше", - написал он в своем твиттере.

Сенатор добавил; "Благодарю Вас, господин Президент, за то, что вы вступились за Америку".

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

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Тэги: США, ПОЛИТИКИ, СУЛЕЙМАНИ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]