Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что убийство при ударе по аэропорту Багдада командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани является "актом международного терроризма США".

"Совершенный США акт международного терроризма, направленный на убийство генерала Сулеймани - чрезвычайно опасная эскалация ситуации", - написал Зариф в своем твиттере.

Как сообщило информационное агентство "Фарс", экстренное совещание в связи с убийством Сулеймани запланировал Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ).

"Экстренное заседание ВСНБ пройдет через несколько часов. На нем будет рассмотрено преступление, связанное с нападением на автомашину Сулеймани в Багдаде, которое привело к его гибели", - публикует "Фарс" заявление представителя ВСНБ Кейвана Хосрави.

В распространенном заявлении МИД Ирана подчеркивается, теракт, в результате которого погиб Сулеймани, "укрепит силы сопротивления в регионе и мире в целом".