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03.01.2020 10:38

Глава МИД Ирана Зариф назвал убийство Сулеймани "актом международного терроризма США"

Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что убийство при ударе по аэропорту Багдада командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани является "актом международного терроризма США".

"Совершенный США акт международного терроризма, направленный на убийство генерала Сулеймани - чрезвычайно опасная эскалация ситуации", - написал Зариф в своем твиттере.

Как сообщило информационное агентство "Фарс", экстренное совещание в связи с убийством Сулеймани запланировал Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ).

"Экстренное заседание ВСНБ пройдет через несколько часов. На нем будет рассмотрено преступление, связанное с нападением на автомашину Сулеймани в Багдаде, которое привело к его гибели", - публикует "Фарс" заявление представителя ВСНБ Кейвана Хосрави.

В распространенном заявлении МИД Ирана подчеркивается, теракт, в результате которого погиб Сулеймани, "укрепит силы сопротивления в регионе и мире в целом".

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Тэги: ИРАН, МИД, ЗАРИФ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]