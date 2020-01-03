Верховный руководитель Ирана обещал отомстить за убийство иранского военачальника

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обещал, что убийство командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани не останется без отмщения.

"Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть", - заявил аятолла.

Он добавил: "Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала - горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой".

Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.