Сокращение численности населения Японии было рекордным в 2019 году

Численность коренного населения Японии сократилась на 512 тыс. человек за 2019 год, по данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.
Падение более чем на полмиллиона произошло впервые с начала ведения записей в 1899 году.
В прошлом году в стране родилось 864 тыс. детей. При этом ниже 900 тыс. показатель упал впервые за время сбора данных, отмечается в сообщении министерства.
Последние десятилетия рождаемость стабильно снижается: отметка в 1 млн была пройдена в 2016 году, а в 2018 году в стране родилось 918,4 тыс. детей. Пиковые значения выше 2 млн были зафиксированы в середине 1970-х годов.
При этом смертность в Японии также стабильно повышается. В 2019 году, по предварительным оценкам, она достигнет максимума в 1,37 млн человек.
Коэффициент рождаемости сейчас составляет около 1,4 ребенка на одну женщину при целевом уровне правительства страны 1,8. В то же время для поддержания стабильного размера населения обычно считается необходимым показатель в 2,1.
Число зарегистрированных браков в 2019 году уменьшилось на 3 тыс. - до 583 тыс., по данным министерства.
По оценкам японского правительства, население страны в следующие 25 лет сократится примерно на 16 млн человек, или на 13%.
Население Японии является самым старым в мире - возраст почти 28% японцев превышает 65 лет.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО –Минобороны
Турецкая Tekfen будет строить для "Роснефти" и BP газопровод от Харампурского месторождения за 19,5 млрд руб.
Белоруссия продолжает переговоры с российскими НК по заключению контрактов на поставку нефти - "Белнефтехим"
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде из-за недомогания одного из пассажиров
2019 год в Киеве стал самым теплым с 1881 года
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г