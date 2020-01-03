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Дальнее зарубежье 03.01.2020 23:24

Сокращение численности населения Японии было рекордным в 2019 году

Численность коренного населения Японии сократилась на 512 тыс. человек за 2019 год, по данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Падение более чем на полмиллиона произошло впервые с начала ведения записей в 1899 году.

В прошлом году в стране родилось 864 тыс. детей. При этом ниже 900 тыс. показатель упал впервые за время сбора данных, отмечается в сообщении министерства.

Последние десятилетия рождаемость стабильно снижается: отметка в 1 млн была пройдена в 2016 году, а в 2018 году в стране родилось 918,4 тыс. детей. Пиковые значения выше 2 млн были зафиксированы в середине 1970-х годов.

При этом смертность в Японии также стабильно повышается. В 2019 году, по предварительным оценкам, она достигнет максимума в 1,37 млн человек.

Коэффициент рождаемости сейчас составляет около 1,4 ребенка на одну женщину при целевом уровне правительства страны 1,8. В то же время для поддержания стабильного размера населения обычно считается необходимым показатель в 2,1.

Число зарегистрированных браков в 2019 году уменьшилось на 3 тыс. - до 583 тыс., по данным министерства.

По оценкам японского правительства, население страны в следующие 25 лет сократится примерно на 16 млн человек, или на 13%.

Население Японии является самым старым в мире - возраст почти 28% японцев превышает 65 лет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]