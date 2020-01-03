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Дальнее зарубежье 03.01.2020 11:36

Министр обороны Израиля собирает совещание после гибели Сулеймани

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет в пятницу проведет в Тель-Авиве совещание, чтобы обсудить обстановку в сфере безопасности, сложившуюся после уничтожения США командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, сообщает издание "Джерузалем пост".

Также в совещании примут участие начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави и ряд представителей силовых ведомств.

Тем временем, по данным "Джерузалем пост", "ввиду недавних событий" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует сократить сроки визита в Грецию и намерен вскоре вернуться в Израиль.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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