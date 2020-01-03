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Происшествия 03.01.2020 11:29

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде из-за недомогания одного из пассажиров

Самолет Аэрофлота, следовавший по маршруту Баку - Москва, в 7.44 совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.

"Рейс 1853 авиакомпании Аэрофлот Баку - Москва, в 7:44 по местному времени (6:44 мск - ИФ) совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта Волгограда.

Пассажира с рейса сняли и госпитализировали. В 8:55 (7:55 мск) самолет с 85 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]