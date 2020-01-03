Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде из-за недомогания одного из пассажиров

Самолет Аэрофлота, следовавший по маршруту Баку - Москва, в 7.44 совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.
"Рейс 1853 авиакомпании Аэрофлот Баку - Москва, в 7:44 по местному времени (6:44 мск - ИФ) совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта Волгограда.
Пассажира с рейса сняли и госпитализировали. В 8:55 (7:55 мск) самолет с 85 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения.
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