Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.01.2020 12:44

Убийство Сулеймани лишь укрепит решимость Ирана противостоять США - Рухани

Гибель от рук американцев командующего спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани не сломит волю Ирана к борьбе с агрессией США, говорится в заявлении иранского президента Хасани Рухани на сайте его администрации.

Согласно заявлению, смерть Сулеймани "удвоит решимость великого народа Ирана и других свободных народов региона выстоять против жадности США и защитить ценности ислама".

"Нет сомнений в том, что великий народ Ирана и другие свободные народы в регионе отомстят за это ужасное злодеяние преступной Америки", - отметил президент.

Он добавил, что убийство Сулеймани лишь демонстрирует беспомощность политики США в регионе.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, СУЛЕЙМАНИ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Президент Ирана назвал выход США из СВПД иррациональным 2020 год будет успешным для сотрудничества с Ираном – президент Азербайджана Рухани назвал "экономическим терроризмом" попытки США оказать давление на отдельные страны Работа в "астанинском формате" привела к установлению мира на большей части территории Сирии - президент Ирана Президент Азербайджана отмечает большие возможности сотрудничества с Ираном в рамках транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад Брат Рухани проведет за решеткой пять лет по обвинению в коррупции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]