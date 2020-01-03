Убийство Сулеймани лишь укрепит решимость Ирана противостоять США - Рухани

Гибель от рук американцев командующего спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани не сломит волю Ирана к борьбе с агрессией США, говорится в заявлении иранского президента Хасани Рухани на сайте его администрации.
Согласно заявлению, смерть Сулеймани "удвоит решимость великого народа Ирана и других свободных народов региона выстоять против жадности США и защитить ценности ислама".
"Нет сомнений в том, что великий народ Ирана и другие свободные народы в регионе отомстят за это ужасное злодеяние преступной Америки", - отметил президент.
Он добавил, что убийство Сулеймани лишь демонстрирует беспомощность политики США в регионе.
Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.
"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.
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