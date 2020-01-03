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Регион 03.01.2020 14:06

МИД РФ: убийство иранского генерала в Багдаде - авантюрный шаг США, который приведет к эскалации напряженности в регионе

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани приведёт к росту напряжённости во всем регионе, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведёт к росту напряженности во всем регионе", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", - добавили в МИД РФ.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]