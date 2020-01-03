МИД РФ: убийство иранского генерала в Багдаде - авантюрный шаг США, который приведет к эскалации напряженности в регионе

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани приведёт к росту напряжённости во всем регионе, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведёт к росту напряженности во всем регионе", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", - добавили в МИД РФ.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.