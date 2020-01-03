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Дальнее зарубежье 03.01.2020 13:32

Посольство США в Багдаде призывает американцев немедленно покинуть Ирак - СМИ

Посольство США в Багдаде в пятницу настоятельно рекомендовало американцам незамедлительно уезжать из Ирака, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление посольства.

"Гражданам США следует по возможности покинуть (Ирак - ИФ) на авиарейсах, а при отсутствии такой возможности, выехать в другие страны наземным путем", - говорится в заявлении.

СМИ напоминают, что такой призыв прозвучал после гибели командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Эта операция в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

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Тэги: США, ГРАЖДАНЕ, ИРАК, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]