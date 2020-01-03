Британская Tesco запустила продажу торговых сетей в Таиланде и Малайзии, оцениваемых в $9 млрд

Британский ритейлер Tesco Plc начал процесс продажи азиатского бизнеса, стоимость которого может составлять порядка $9 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Первый раунд приема заявок от потенциальных покупателей пройдет в середине января, отмечают источники.
В декабре Tesco сообщала, что рассматривает возможность продажи сетей супермаркетов в Таиланде и Малайзии наряду с другими "стратегическими вариантами" для этого бизнеса.
Британский ритейлер вышел на рынок Таиланда в 1998 году после покупки контрольного пакета акций Lotus Supercenter за $365 млн у таиландского конгломерата Charoen Pokphand Group. В настоящее время Tesco Lotus является оператором 2 тыс. супермаркетов в Таиланде.
В Малайзии розничная сеть присутствует с 2006 года и на данный момент управляет 74 магазинами в стране.
По данным источников, подразделение Tesco в Таиланде может быть оценено примерно в $7 млрд, в Малайзии - в $1,5-2 млрд.
Tesco подобно ряду других ритейлеров сокращает операции за рубежом, чтобы сфокусироваться на своем внутреннем рынке, где компания конкурирует с дискаунтерами и онлайн-магазинами, такими как Amazon.com Inc. и Ocado Group. С 2011 года компания в том числе ушла с рынков Японии, США и Южной Кореи.
Доналоговая прибыль Tesco за финансовое полугодие, завершившееся 24 августа, составила 494 млн фунтов стерлингов ($649 млн) по сравнению с 463 млн за аналогичный период годом ранее.
Акции Tesco теряют в цене 1,1% на торгах в Лондоне в пятницу. За прошедший год их стоимость подскочила на 28%.
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