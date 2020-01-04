Розничные продажи в Гонконге упали 10-й месяц подряд

Розничные продажи в Гонконге в ноябре 2019 года упали по итогам десятого месяца подряд на фоне массовых протестов, а также сокращения притока туристов в город.
Объем розничных продаж в стоимостном выражении рухнул на 23,6% по сравнению с ноябрем 2018 года, свидетельствуют официальные данные. Снижение показателя выражается двузначными числами последние пять месяцев, однако в ноябре оно немного замедлилось по сравнению с рекордным падением на 24,4% в октябре.
Уменьшение розничных продаж в объемном выражении в ноябре составило 25,4% (26,4% месяцем ранее).
Продажи ювелирных украшений и часов в позапрошлом месяце упали на 43,5% по сравнению с ноябрем предыдущего года, продажи одежды - на 31,9%, продуктов питания, алкоголя и табачной продукции - на 11%, потребительских товаров длительного пользования - на 16,7%.
Продажи гонконгских супермаркетов в ноябре снизились на 32,9%.
Число туристов, посетивших Гонконг в ноябре, опустилось ниже отметки в 3 млн впервые с февраля 2011 года, свидетельствуют данные местного управления по туризму. Количество туристов из материкового Китая упало в позапрошлом месяце на рекордные 58%.
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