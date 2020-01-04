Российская "дочка" турецкого Tekfen Holding - ООО "Русфен" - заключила контракт с ООО "Харампурнефтегаз" на строительство газопровода от Харампурского месторождения.
Стоимость строительства первого участка длиной 90 км до магистрального газопровода "Газпрома" составляет 19,53 млрд рублей ($311 млн), сообщила турецкая компания.
Строительство начнется 1 февраля. Срок реализации проекта - 16 месяцев.
О проекте по разработке недр на базе "Харампурнефтегаза" "Роснефть", контролирующая 51% и BР (49%), объявили в декабре 2017 года. Во втором квартале 2018 года стороны приступили к активной фазе его реализации.
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