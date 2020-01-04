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ТЭК 04.01.2020 02:41

Турецкая Tekfen будет строить для "Роснефти" и BP газопровод от Харампурского месторождения за 19,5 млрд руб.

Российская "дочка" турецкого Tekfen Holding - ООО "Русфен" - заключила контракт с ООО "Харампурнефтегаз" на строительство газопровода от Харампурского месторождения.

Стоимость строительства первого участка длиной 90 км до магистрального газопровода "Газпрома" составляет 19,53 млрд рублей ($311 млн), сообщила турецкая компания.

Строительство начнется 1 февраля. Срок реализации проекта - 16 месяцев.

О проекте по разработке недр на базе "Харампурнефтегаза" "Роснефть", контролирующая 51% и BР (49%), объявили в декабре 2017 года. Во втором квартале 2018 года стороны приступили к активной фазе его реализации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]