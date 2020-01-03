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Дальнее зарубежье 03.01.2020 23:59

Жители Финляндии оказались самыми счастливыми среди населения северной Европы - исследование

Индекс счастья жителей Латвии достиг сравнительно высокой отметки в 70 пунктов из 100, свидетельствуют результаты международного исследования "Индекс счастья", проведенного девелопером недвижимости "Bonava" и исследовательским агентством "Cliente".

Жители остальных стран северной Европы также высоко оценили уровень своего личного счастья.

Самый высокий показатель счастья жителей у Финляндии - 74 пункта, за ней следуют Дания с 73 пунктами, Швеция с 71 пунктом, Эстония с 70 пунктами и Норвегия с 68 пунктами.

В Германии и российском городе Санкт-Петербурге индекс счастья жителей составил 66 из 100 пунктов.

Большая часть - 23% - жителей Латвии считают эмоциональное благополучие самым важным источником счастья. В Дании такого же мнения придерживаются 42% респондентов, в Финляндии - 37%, в Норвегии - 30%, в Санкт-Петербурге - 22%, а в Эстонии - 20%.

В качестве второго по важности источника счастья жители Латвии - 20% - упомянули хорошую экономическую ситуацию. Хорошее здоровье наиболее важным источником счастья посчитали только 9% опрошенных.

В Дании экономическая ситуация не является источником счастья для населения, такого же мнения придерживаются жители Швеции, Норвегии и Финляндии. В Швеции основным источником счастья является семья (31%), а в Германии - здоровье (20%).

Опрос "Индекс счастья" был проведен в этом году в восьми странах - Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, России (в Санкт-Петербурге), Эстонии и Латвии. В общей сложности было опрошено 8 582 человека (около 1000 в каждой стране).

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Тэги: ЕВРОПА, СЧАСТЬЕ, ИНДЕКС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]