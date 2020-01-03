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ТЭК 03.01.2020 15:03

Нефть усилила рост на новостях о гибели иранского генерала, Brent поднялась выше $69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в пятницу на новостях о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту столицы Ирака Багдада, которые усилили беспокойство о конфликте в одном из самых важных нефтедобывающих регионов мира.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:39 МСК составляет $69,26 за баррель, что на $3,01 (4,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,67 (4,36%) - до $63,85 за баррель.

Пентагон сообщил, что атака, по время которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Уничтожение силами США одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

"Ответ Ирана будет серьезным и смертоносным. И, конечно, может включать рост числа нападений на энергетическую инфраструктуру", - приводит агентство Bloomberg слова Джейсона Бордоффа, главы Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и бывшего сотрудника администрации Барака Обамы.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]