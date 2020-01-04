Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.01.2020 01:43

Австралийская авиакомпания Qantas признана самой безопасной в мире

Крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. был признан самой безопасной авиакомпанией по версии сайта AirlineRatings.com, исследующего безопасность и качество работы представителей авиаотрасли.

В пятерку лидеров также вошли крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand, тайваньская авиакомпания EVA Air, национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways и катарская Qatar Airways.

При составлении рейтинга AirlineRatings.com учитывает результаты проверок авиакомпаний государственными органами и отраслевыми организациями, статистику аварий, возраст парка самолетов.

В то же время самой пунктуальной авиакомпанией, согласно рейтингу компании OAG Aviation Worldwide Ltd., которая является мировым лидером в сфере авиационной информации, стала индонезийская Garuda. Второе место среди авиакомпаний, которые выполняют рейсы в течение 15 минут от их запланированного времени отправления или прибытия, заняла панамская Copa Airlines. За ними следуют японская Skymark Airlines, гавайская Hawaiian Airlines и чилийская Latam Airlines. Из крупных американских авиаперевозчиков в топ-20 вошла только компания Delta Airlines.

По мнению OAG, первое место в мире по своевременности вылетов среди аэропортов, обслуживающих не менее 30 млн пассажиров в год, занял московский Шереметьево. Рейтинг основан на доле рейсов, выполненных в срок. Выполнением полета в срок считается вылет или прилет не более чем на 15 минут позже заявленного в расписании.

Среди 10 самых пунктуальных аэропортов по версии OAG шесть находятся в США. Речь идет об аэропортах Атланты, Сиэтла, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка (аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди), Денвера и Далласа (Форт-Уэрт).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, АВИАКОМПАНИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Qatar Airways вернула 1-ю позицию в рейтинге авиакомпаний мира в 2019 г - Skytrax Рост топливных расходов поставил небольшие авиакомпании на грань банкротства - WSJ Singapore Airlines возглавила мировой рейтинг авиакомпаний в 2018 г. - Skytrax Авиакомпании мира обеспокоены угрозой торговой войны - IATA Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний в 2017 г. - Skytrax Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний в 2015г - Skytrax

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]