Австралийская авиакомпания Qantas признана самой безопасной в мире

Крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. был признан самой безопасной авиакомпанией по версии сайта AirlineRatings.com, исследующего безопасность и качество работы представителей авиаотрасли.
В пятерку лидеров также вошли крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand, тайваньская авиакомпания EVA Air, национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways и катарская Qatar Airways.
При составлении рейтинга AirlineRatings.com учитывает результаты проверок авиакомпаний государственными органами и отраслевыми организациями, статистику аварий, возраст парка самолетов.
В то же время самой пунктуальной авиакомпанией, согласно рейтингу компании OAG Aviation Worldwide Ltd., которая является мировым лидером в сфере авиационной информации, стала индонезийская Garuda. Второе место среди авиакомпаний, которые выполняют рейсы в течение 15 минут от их запланированного времени отправления или прибытия, заняла панамская Copa Airlines. За ними следуют японская Skymark Airlines, гавайская Hawaiian Airlines и чилийская Latam Airlines. Из крупных американских авиаперевозчиков в топ-20 вошла только компания Delta Airlines.
По мнению OAG, первое место в мире по своевременности вылетов среди аэропортов, обслуживающих не менее 30 млн пассажиров в год, занял московский Шереметьево. Рейтинг основан на доле рейсов, выполненных в срок. Выполнением полета в срок считается вылет или прилет не более чем на 15 минут позже заявленного в расписании.
Среди 10 самых пунктуальных аэропортов по версии OAG шесть находятся в США. Речь идет об аэропортах Атланты, Сиэтла, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка (аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди), Денвера и Далласа (Форт-Уэрт).
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