Цена поставок газа из РФ в Белоруссию в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. кубометров - Минэнерго республики

Цена поставок российского газа в Белоруссию в первые два месяца наступившего года сохранится на прошлогоднем уровне и составит $127 за 1 тыс. кубометров, говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.

"В январе и феврале текущего года поставки газа в Республику Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года ($127 за 1 тыс. кубометров). Переговорный процесс о поставках природного газа в Республику Беларусь между сторонами продолжается", - сказано в сообщении.

В Минэнерго пояснили, что соответствующие договоренности были достигнуты 31 декабря на встрече посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, министра энергетики республики Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. По итогам встречи стороны подписали протокол между правительством Белоруссии и ПАО "Газпром", в котором оговаривается цена газа для Минска в январе-феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что 31 декабря вечером "Газпром" сообщил о подписании протокола о ценах на газ на январь-февраль и дополнения к контрактам на транзит и поставку газа ПАО "Газпром" с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.

Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года, поясняет "Газпром".

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" действовали контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.

В 2019 году республика получала газ по $127 за тысячу кубометров. Цена на газ для Минска в 2018-2019 годах была утверждена межправсоглашением. Таким образом, в соответствии с достигнутыми 31 декабря договоренностями, текущая цена поставок газа для Белоруссии - $127 за тысячу кубометров - сохранится в течение января-февраля 2020 года. В дальнейшем переговоры по цене на газ будут продолжены на высшем уровне.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивает, что забегать со снижением цен на газ для Белоруссии в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно. По информации белорусского президента Александра Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа для республики в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.

В минувший вторник состоялся почти часовой разговор президентов России и Белоруссии, в ходе которого детально обсуждалось согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.