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ТЭК 04.01.2020 00:50

Роснефть и BP создают фонд венчурных инвестиций

"Роснефть" и BP планируют создать совместное предприятие в области технологий и решений для нефтегазовых операций, сообщает германское антимонопольное ведомство после получения соответствующих документов от компаний.

"Мы готовы подтвердить, что компании "Роснефть" и BP работают надо созданием совместного Фонда венчурных инвестиций", - отметили "Интерфаксу" в московском офисе BP.

"Формирование фонда отражает стремление наших двух компаний ускорить внедрение новых технологий в нефтегазовой отрасли путем инвестирования и масштабного применения новаций, которые могут оказать серьезное влияние на развитие основного бизнеса компаний", - пояснили агентству.

"В настоящее время мы находимся в процессе получения соответствующих согласований со стороны регулирующих органов. Ожидается, что фонд приступит к работе в первой половине 2020 года", - добавили в BP.

Помимо этого, германский регулятор сообщил о том, что "Роснефть" и Equinor планируют оформить совместный контроль над Красноярским геологическим исследовательским центром, специализирующимся на нефти и газе.

Согласно "СПАРК-Интерфакс", "Роснефть" в настоящее время через "РН-Ванкор" владеет ООО "Красноярский геолого-аналитический центр" ("Красгеонац").

В пресс-службе "Роснефти" не комментируют эту информацию, в Equinor пока не ответили на запрос "Интерфакса".

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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, BP, ФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]