Роснефть и BP создают фонд венчурных инвестиций

"Роснефть" и BP планируют создать совместное предприятие в области технологий и решений для нефтегазовых операций, сообщает германское антимонопольное ведомство после получения соответствующих документов от компаний.
"Мы готовы подтвердить, что компании "Роснефть" и BP работают надо созданием совместного Фонда венчурных инвестиций", - отметили "Интерфаксу" в московском офисе BP.
"Формирование фонда отражает стремление наших двух компаний ускорить внедрение новых технологий в нефтегазовой отрасли путем инвестирования и масштабного применения новаций, которые могут оказать серьезное влияние на развитие основного бизнеса компаний", - пояснили агентству.
"В настоящее время мы находимся в процессе получения соответствующих согласований со стороны регулирующих органов. Ожидается, что фонд приступит к работе в первой половине 2020 года", - добавили в BP.
Помимо этого, германский регулятор сообщил о том, что "Роснефть" и Equinor планируют оформить совместный контроль над Красноярским геологическим исследовательским центром, специализирующимся на нефти и газе.
Согласно "СПАРК-Интерфакс", "Роснефть" в настоящее время через "РН-Ванкор" владеет ООО "Красноярский геолого-аналитический центр" ("Красгеонац").
В пресс-службе "Роснефти" не комментируют эту информацию, в Equinor пока не ответили на запрос "Интерфакса".
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