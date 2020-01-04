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ТЭК 04.01.2020 01:21

Белоруссия продолжает переговоры с российскими НК по заключению контрактов на поставку нефти - "Белнефтехим"

Минск ведет переговоры с российскими нефтекомпаниями по заключению контрактов на поставку нефти в республику.

"Мы продолжаем переговорный процесс с российскими компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных нефтеперерабатывающих заводов", - заявил в пятницу заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.

Его цитирует госагентство БелТА.

Зампред отметил, что в настоящее время контракты на поставку нефти не заключены. "Сложившаяся ситуация - не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, особенно на фоне реализации очередного этапа налогового маневра в РФ", - подчеркнул он.

Бунаков также отметил, сегодня цена российской нефти для Белоруссии составляет 83% от мировой цены. "Безусловно, это негативно отражается на диспаритете цен на моторное топливо на внутренних рынках Беларуси и России с учетом компенсации, которую РФ предоставляет своим НПЗ", - резюмировал представитель концерна.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" в пятницу утром констатировал прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов.

"Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", - сказал представитель пресс-службы концерна.

В концерне также отмечают, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. "Нефтеперерабатывающие заводы работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня", - сказал представитель "Белнефтехима".

По его словам, в концерне также ведется "активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям".

Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]