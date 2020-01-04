Минск ведет переговоры с российскими нефтекомпаниями по заключению контрактов на поставку нефти в республику.
"Мы продолжаем переговорный процесс с российскими компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных нефтеперерабатывающих заводов", - заявил в пятницу заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.
Его цитирует госагентство БелТА.
Зампред отметил, что в настоящее время контракты на поставку нефти не заключены. "Сложившаяся ситуация - не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, особенно на фоне реализации очередного этапа налогового маневра в РФ", - подчеркнул он.
Бунаков также отметил, сегодня цена российской нефти для Белоруссии составляет 83% от мировой цены. "Безусловно, это негативно отражается на диспаритете цен на моторное топливо на внутренних рынках Беларуси и России с учетом компенсации, которую РФ предоставляет своим НПЗ", - резюмировал представитель концерна.
Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" в пятницу утром констатировал прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов.
"Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", - сказал представитель пресс-службы концерна.
В концерне также отмечают, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. "Нефтеперерабатывающие заводы работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня", - сказал представитель "Белнефтехима".
По его словам, в концерне также ведется "активная работа по организации альтернативных России поставок нефти, по всем направлениям".
Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января.
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