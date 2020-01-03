Трамп: иракский народ недоволен усилением влияния Ирана в стране, ничем хорошим это не кончится

Иран последние 15 лет усиливал позиции в Ираке, однако население Ирака недовольно таким положением дел, что не сулит ничего хорошего, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"США платили Ираку миллиарды долларов в год, много лет. Это сверх того, что мы и так для них делали. Народ Ирака не хочет, чтобы у него доминировал, его контролировал Иран, но в конце концов это их выбор", - написал Трамп в Twitter.
"За последние 15 лет Иран получал все больше и больше контроля над Ираком, и народ Ирака этому не рад. Хорошим это никогда не кончается!" - добавил президент.
Такие заявления Трампа прозвучали на фоне ликвидации военными США командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее в пятницу пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.
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