Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.01.2020 22:21

Трамп: иракский народ недоволен усилением влияния Ирана в стране, ничем хорошим это не кончится

Иран последние 15 лет усиливал позиции в Ираке, однако население Ирака недовольно таким положением дел, что не сулит ничего хорошего, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"США платили Ираку миллиарды долларов в год, много лет. Это сверх того, что мы и так для них делали. Народ Ирака не хочет, чтобы у него доминировал, его контролировал Иран, но в конце концов это их выбор", - написал Трамп в Twitter.

"За последние 15 лет Иран получал все больше и больше контроля над Ираком, и народ Ирака этому не рад. Хорошим это никогда не кончается!" - добавил президент.

Такие заявления Трампа прозвучали на фоне ликвидации военными США командующего иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее в пятницу пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ИРАК


Похожие новости


Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине Трамп назвал "Один дома - 2", в котором он сыграл роль второго плана, величайшим рождественским хитом Трамп назвал "политическим самоубийством" голосование демократов по импичменту Трамп не хочет смотреть дебаты по импичменту, но может не сдержаться США наблюдают за Северной Кореей очень внимательно - Трамп Трамп ждет извинений от экс-главы ФБР за "российское расследование"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]