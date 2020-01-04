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Uber завершил покупку ближневосточного конкурента Careem за $3,1 млрд

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, закрыла сделку по покупке ближневосточного конкурента Careem Networks за $3,1 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Uber, Careem становится 100%-ным подразделением компании, сохраняя при этом свой бренд.

Один из основателей и главный исполнительный директор Careem Мудассир Шейха продолжит возглавлять бизнес. Подразделение будет иметь собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem.

Careem работает на значительной территории Ближнего Востока, включая такие крупные рынки, как Египет, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. При этом процесс одобрения сделки регулирующими органами Пакистана, Катара и Марокко пока еще не закончен, и в этих странах сделка пока не завершена, отмечается в сообщении.

Приобретение Uber компании Careem стало крупнейшей сделкой в технологической отрасли на Ближнем Востоке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, UBER, КОМПАНИЯ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]