Uber завершил покупку ближневосточного конкурента Careem за $3,1 млрд

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, закрыла сделку по покупке ближневосточного конкурента Careem Networks за $3,1 млрд.
Как сообщается в пресс-релизе Uber, Careem становится 100%-ным подразделением компании, сохраняя при этом свой бренд.
Один из основателей и главный исполнительный директор Careem Мудассир Шейха продолжит возглавлять бизнес. Подразделение будет иметь собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem.
Careem работает на значительной территории Ближнего Востока, включая такие крупные рынки, как Египет, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. При этом процесс одобрения сделки регулирующими органами Пакистана, Катара и Марокко пока еще не закончен, и в этих странах сделка пока не завершена, отмечается в сообщении.
Приобретение Uber компании Careem стало крупнейшей сделкой в технологической отрасли на Ближнем Востоке.
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