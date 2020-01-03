Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed

Греция, Кипр и Израиль подписали в Афинах соглашение о начале строительства Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed).
В церемонии приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Республики Кипр Никос Анастасиадес.
Протяженность EastMed составит около 2 тыс. километров, мощность - 12 млрд кубометров в год, сообщает Euronews. Через него газ будет поставляться из офшорных месторождений, расположенных между Израилем и Кипром, в Грецию и далее в другие государства юго-восточной Европы.
По данным греческих СМИ, EastMed станет самым длинным подводным газопроводом в мире. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2025-2026 гг.
Европейский союз в конце 2015 года присвоил EastMed статус "Проекта общего интереса" (PCI) и уже заплатил 2 млн евро за технико-экономическое обоснование. Ожидается, что не позднее 2022 года Брюссель примет решение о том, возьмет ли ЕС на себя половину общей стоимости проекта, который сейчас оценивается примерно в 7 млрд евро, отмечает Deutsche Welle.
Другую половину расходов по строительству газопровода возьмут на себя греческая DEPA и итальянская Edison через совместное предприятие IGI Poseidon.
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