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04.01.2020 14:50

Месть за ликвидацию Сулеймани будет плохим решением Тегерана - советник президента США по нацбезопасности

Если Тегеран примет решение о возмездии США за ликвидацию командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, то это будет "очень плохим решением", заявил журналистам в субботу советник президента США по нацбезопасности Роберт ОБрайен.

По его словам, операция по ликвидации Сулеймани была проведена в процессе турне генерала по странам региона с целью подготовки нападений на американских военных и дипломатов.

Чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что единственным правильным путем для Ирана был бы путь переговоров, а не дальнейшей эскалации напряженности.

Он подчеркнул, что приказ президента США Дональда Трампа о ликвидации Сулеймани в полной мере соответствует его конституционным правам по борьбе против терроризма.

ОБрайен сообщил, что администрация в ходе закрытых брифингов на следующей неделе проинформирует конгресс по вопросам отношений с Ираном в свете ликвидации иранского генерала.

Трамп заявил накануне, что ликвидация Сулеймани имела целью предотвратить войну.

"Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-о-Лаго.

Он также предупредил: "Так пусть же это будет предупреждением террористам: если вы дорожите своими жизнями, вы не должны угрожать жизни американских граждан".

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

"Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть", - заявил аятолла.

Он добавил: "Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала - горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой".

Как ранее сообщил Пентагон, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию Трампа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]