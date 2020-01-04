Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.01.2020 15:51

Авиаудар США в Багдаде был нанесен по колонне автомашин с медработниками - СНМ

Удар, нанесенный США к северу от иракской столицы, пришелся на колонну автомашин, перевозивших медицинских работников, а не командный состав боевиков, как ранее информировали некоторые СМИ, сообщили представители шиитского ополчения Ирака, известного как Силы народной мобилизации (СНМ).

"Источники с места (нанесения удара - ИФ) утверждают, что удар был нанесен по колонне медиков СНМ вблизи стадиона Таджи в Багдаде", - говорится в распространенном заявлении.

США нанесли авиаудар к северу от иракской столицы, сообщило ранее в субботу иракское телевидение.

Предполагается, что мишенью была автоколонна СНМ - военизированной группировки, существенную часть которой составляют мусульмане-шииты.

По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на иракские армейские источники, в результате удара погибли шесть человек, еще три человека получили тяжелые ранения.

СМИ отмечают, что на месте нанесения удара замечены две или три горящие автомашины из состава автоколонны.

Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАК, АВИАУДАР, ЦЕЛЬ


Похожие новости


Глава Пентагона ожидает дальнейших иранских провокаций против США в Ираке Шеф Пентагона приехал в Ирак с необъявленным визитом - ТВ Глава Пентагона заявил о планах перебросить военнослужащих США из Сирии на запад Ирака Помпео выступил против насилия в Ираке и призвал власти к сдержанности - госдеп Ирак не позволит использовать свою территорию для нападения на Иран Багдад предложил посредничество между США и Ираном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]