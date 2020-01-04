Авиаудар США в Багдаде был нанесен по колонне автомашин с медработниками - СНМ

Удар, нанесенный США к северу от иракской столицы, пришелся на колонну автомашин, перевозивших медицинских работников, а не командный состав боевиков, как ранее информировали некоторые СМИ, сообщили представители шиитского ополчения Ирака, известного как Силы народной мобилизации (СНМ).

"Источники с места (нанесения удара - ИФ) утверждают, что удар был нанесен по колонне медиков СНМ вблизи стадиона Таджи в Багдаде", - говорится в распространенном заявлении.

США нанесли авиаудар к северу от иракской столицы, сообщило ранее в субботу иракское телевидение.

Предполагается, что мишенью была автоколонна СНМ - военизированной группировки, существенную часть которой составляют мусульмане-шииты.

По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на иракские армейские источники, в результате удара погибли шесть человек, еще три человека получили тяжелые ранения.

СМИ отмечают, что на месте нанесения удара замечены две или три горящие автомашины из состава автоколонны.

Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.