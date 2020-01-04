Иран после убийства Сулеймани оставляет за собой право на самооборону - постпред ИРИ при ООН

После убийства американцами командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани, "являющимся ужасающим преступлением", Иран оставляет за собой право на самооборону, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

В письме постпреда Ирана Маджида Тахт-Раванчи на имя генсека ООН и председателя Совета безопасности организации подчеркивается, что убийство Сулеймани "является очевидным примером государственного терроризма и, как преступное деяние, представляет собой грубое нарушение основополагающих принципов международного права, в том числе,... Устава Организации Объединенных Наций".

Он призвал Совбез решительно осудить действия Вашингтона.

Как ранее сообщил Пентагон, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что ликвидация Сулеймани имела целью предотвратить войну.

"Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-о-Лаго.

Он также предупредил: "Так пусть же это будет предупреждением террористам: если вы дорожите своими жизнями, вы не должны угрожать жизни американских граждан".

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

"Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть", - заявил аятолла.

Он добавил: "Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала - горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой".