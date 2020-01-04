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Дальнее зарубежье 04.01.2020 17:53

Иранский дипломат предупредил о военном ответе Вашингтону за убийство иранского военачальника

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что ответом Тегерана за убийство Соединенными Штатами командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани будет военная акция.

"Ответ на военную акцию - это военная акция", - сказал он в интервью телеканалу CNN, и добавил, что месть "будет жестокой".

Постпред сказал, что время и место этой акции Тегеран определит самостоятельно.

По его словам, убийство Сулеймани "равносильно началу войны против Ирана", и сегодня Соединенные Штаты вступили в новый этап, который последовал за экономической войной, развязанной Вашингтоном в 2018 году.

Дипломат заявил, что не верит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что ликвидация Сулеймани имела целью предотвратить войну.

"Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-о-Лаго накануне.

Тахт-Раванчи также отверг утверждения американских политиков и военных о том, что Сулеймани представлял угрозу безопасности США, потребовав привести доказательства.

Как сообщалось, иранский постпред в письме на имя генсека ООН и председателя Совета безопасности заявил, что убийство Сулеймани, "является ужасающим преступлением", и Иран оставляет за собой право на самооборону.

В письме подчеркивается, что убийство Сулеймани "является очевидным примером государственного терроризма и, как преступное деяние, представляет собой грубое нарушение основополагающих принципов международного права, в том числе,... Устава Организации Объединенных Наций".

Он призвал Совбез решительно осудить действия Вашингтона.

Как ранее сообщил Пентагон, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию Трампа.

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Тэги: ИРАН, СУЛЕЙМАНИ, УБИЙСТВО, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]