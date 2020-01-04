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Дальнее зарубежье 04.01.2020 18:54

Убийство Сулеймани угрожает международному праву, сложившемуся после Второй Мировой войны - Косачев

Убийство генерала Сулеймани в Багдаде силами США по обвинению в пособничестве терроризму является опасным прецедентом и угрожает системе международного права, сформированной по итогам Второй Мировой войны, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Удар был нанесён по территории суверенного государства, не находящегося в состоянии войны с США. Использовались военные подразделения, находящиеся на территории этого государства с четко ограниченным мандатом - только противодействие ИГИЛ. Уничтожены лица, занимающие официальные должности в третьем государстве. Использованы обвинения в пособничестве терроризму, не сертифицированные ООН... Неужели непонятно, что уничтожается международное право в принципе - в том виде, как оно сложилось по итогам Второй Мировой войны и каким оно смогло пока не допустить бесчисленного количества других войн?", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Косачев также выразил надежду, что члены Совбеза ООН при обсуждении данной темы смогут "оставить США в одиночестве".

"Надежд немного, но слишком опасна ситуация, слишком она угрожает остальному человечеству", - добавил он.

Как ранее сообщил Пентагон, генерал Сулеймани погиб в пятницу при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что ликвидация Сулеймани имела целью предотвратить войну.

"Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-о-Лаго.

Он также предупредил: "Так пусть же это будет предупреждением террористам: если вы дорожите своими жизнями, вы не должны угрожать жизни американских граждан".

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

"Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть", - заявил аятолла.

Позже, в ночь на четверг иракские СМИ сообщили о нанесении США второго авиаудара по военной автоколонне к северу от Багдада, в ходе которого погибли шесть человек.

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Тэги: РОССИЯ, КОСАЧЕВ, СУЛЕЙМАНИ, ПРАВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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