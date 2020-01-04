Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9035 RUR   0.0274 GBR   2.2284 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.72 0.04 Brent 68.16 0.24

Погода в Баку

  ночь день

04.01.2020 23:55

Limp Bizkit в феврале выступит в четырех городах России с новым шоу

Популярная американская альтернативная группа Limp Bizkit представит в столичном дворце "Мегаспорт" 22 февраля новое шоу.

Музыканты в рамках тура посетят четыре российских города зимой 2020 года. 16 февраля они выступят в Краснодаре, 18 февраля - в Екатеринбурге, затем 20 февраля - в Санкт-Петербурге и 22 февраля - в Москве.

Американская ню-метал/рэп-рок-группа Limp Bizkit образована в 1994 году. Группа известна жёсткой тематикой песен, агрессивной манерой исполнения, звуковыми экспериментами и устрашающим сценическим образом гитариста группы Уэса Борланда, а также детально разработанными и эффектными концертными шоу.

Группа трижды номинировалась на премию "Грэмми" и продала более 40 миллионов копий альбомов по всему миру, из которых 16,5 миллионов в США.

В нынешний состав коллектива входят: Фред Дерст (вокал), Уэс Борланд (гитара), Сэм Риверс (бас-гитара), Джон Отто (ударные) и DJ Lethal (диджеинг).

Значительной популярности, как в Америке, так и во всём мире, Limp Bizkit добились после выхода альбомов Significant Other (1999), Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) и последующими концертными турами, выступлениями на фестивалях Вудсток 99 и Big Day Out.

В 2005 году выходит мини-альбом The Unquestionable Truth (Part 1), после чего группа временно прекращает творческую деятельность.

В 2009 происходит воссоединение Limp Bizkit. Музыканты выпускают пятый диск Gold Cobra (2011).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]