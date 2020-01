Limp Bizkit в феврале выступит в четырех городах России с новым шоу

Популярная американская альтернативная группа Limp Bizkit представит в столичном дворце "Мегаспорт" 22 февраля новое шоу.

Музыканты в рамках тура посетят четыре российских города зимой 2020 года. 16 февраля они выступят в Краснодаре, 18 февраля - в Екатеринбурге, затем 20 февраля - в Санкт-Петербурге и 22 февраля - в Москве.

Американская ню-метал/рэп-рок-группа Limp Bizkit образована в 1994 году. Группа известна жёсткой тематикой песен, агрессивной манерой исполнения, звуковыми экспериментами и устрашающим сценическим образом гитариста группы Уэса Борланда, а также детально разработанными и эффектными концертными шоу.

Группа трижды номинировалась на премию "Грэмми" и продала более 40 миллионов копий альбомов по всему миру, из которых 16,5 миллионов в США.

В нынешний состав коллектива входят: Фред Дерст (вокал), Уэс Борланд (гитара), Сэм Риверс (бас-гитара), Джон Отто (ударные) и DJ Lethal (диджеинг).

Значительной популярности, как в Америке, так и во всём мире, Limp Bizkit добились после выхода альбомов Significant Other (1999), Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) и последующими концертными турами, выступлениями на фестивалях Вудсток 99 и Big Day Out.

В 2005 году выходит мини-альбом The Unquestionable Truth (Part 1), после чего группа временно прекращает творческую деятельность.

В 2009 происходит воссоединение Limp Bizkit. Музыканты выпускают пятый диск Gold Cobra (2011).