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Дальнее зарубежье 04.01.2020 19:55

В коалиции по борьбе против ИГ заявляют, что не наносили ударов к северу от Багдада

Силы возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ не причастны к ударам к северу от иракской столицы, утверждает представитель коалиции Майлз Каггинс.

"Факт: коалиция в течение последних дней не наносила авиаударов в районе Таджи к северу от Багдада", - написал он в своем твиттере в субботу.

Кроме того, по сообщению арабских СМИ, в армии Ирака заверили, что в этом районе не было зафиксировано каких бы то ни было ударов.

В ночь на субботу ряд СМИ сообщил об якобы проведенном США авиаударе близ города Таджи (провинция Салах-эд-Дин). Предполагалось, что мишенью была автоколонна иракских Сил народной мобилизации (СНМ). Речь идет о военизированной группировке, существенную часть которой составляют мусульмане-шииты. Поступали данные о погибших.

Сначала СМИ сообщали о гибели командиров этой группировки, а позже появились сообщения, согласно которым под удар попал не комсостав, а медработники СНМ. Судя по всему, все эти данные не соответствовали действительности.

Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.

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Тэги: США, ИРАК, УДАР, ОТРИЦАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]