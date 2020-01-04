В коалиции по борьбе против ИГ заявляют, что не наносили ударов к северу от Багдада

Силы возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ не причастны к ударам к северу от иракской столицы, утверждает представитель коалиции Майлз Каггинс.
"Факт: коалиция в течение последних дней не наносила авиаударов в районе Таджи к северу от Багдада", - написал он в своем твиттере в субботу.
Кроме того, по сообщению арабских СМИ, в армии Ирака заверили, что в этом районе не было зафиксировано каких бы то ни было ударов.
В ночь на субботу ряд СМИ сообщил об якобы проведенном США авиаударе близ города Таджи (провинция Салах-эд-Дин). Предполагалось, что мишенью была автоколонна иракских Сил народной мобилизации (СНМ). Речь идет о военизированной группировке, существенную часть которой составляют мусульмане-шииты. Поступали данные о погибших.
Сначала СМИ сообщали о гибели командиров этой группировки, а позже появились сообщения, согласно которым под удар попал не комсостав, а медработники СНМ. Судя по всему, все эти данные не соответствовали действительности.
Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
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