Главы МИД РФ и Турции обсудили события в Сирии, Ливии и Ираке - турецкие СМИ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым развитие событий в Ираке, сообщает турецкое государственное телевидение со ссылкой на дипломатические источники.
Кроме того, министры обсудили ситуацию в Ливии и в Сирии.
В Ираке ранее на этой неделе в результате американского авиаудара погиб командир иранского спецподразделение "Кудс" Касем Сулеймани, что вызвало новый виток напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Парламент Турции 2 января разрешил правительству направить военных в Ливию для борьбы против наступающей на Триполи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
В сирийской провинции Идлиб в конце 2019 года проходило наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. Это вызывало недовольство, в частности, у Турции. Кроме того, боевые действия привели к бегству многочисленных сирийцев из Идлиба. Часть из них направились как раз на турецкую территорию.
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