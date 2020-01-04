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Регион 04.01.2020 22:58

Главы МИД РФ и Турции обсудили события в Сирии, Ливии и Ираке - турецкие СМИ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым развитие событий в Ираке, сообщает турецкое государственное телевидение со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, министры обсудили ситуацию в Ливии и в Сирии.

В Ираке ранее на этой неделе в результате американского авиаудара погиб командир иранского спецподразделение "Кудс" Касем Сулеймани, что вызвало новый виток напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Парламент Турции 2 января разрешил правительству направить военных в Ливию для борьбы против наступающей на Триполи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В сирийской провинции Идлиб в конце 2019 года проходило наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. Это вызывало недовольство, в частности, у Турции. Кроме того, боевые действия привели к бегству многочисленных сирийцев из Идлиба. Часть из них направились как раз на турецкую территорию.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РОССИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]