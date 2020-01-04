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Социум 04.01.2020 15:28

Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством

Президент Азерба йджана Ильхам Алиев в субботу поздравил православную христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества.


По словам президента, на протяжении веков представители различных народов и конфессий жили в Азербайджане в условиях добрососедства, дружбы и взаимного доверия. Одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана является сохранение и дальнейшее развитие в обществе этнокультурного разнообразия, мультикультуральных традиций и атмосферы терпимости.


“Проведение в нашей стране представительных мероприятий, вносящих весомый вклад в укрепление межцивилизационного и межрелигиозного диалога, в том числе V Всемирного форума по межкультурному диалогу, II Бакинского саммита религиозных лидеров мира демонстрирует важную роль Азербайджана в установлении в международном масштабе мира, стабильности и гармонии”, - отметил президент в своем поздравлении, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства.


“Сегодня христиане, являющиеся неотъемлемой частью нашего общества, достойно выполняют свой гражданский долг в проводимой в нашей стране большой созидательной работе и усилении национально-духовного согласия, прилагают все умения и усилия во имя прогресса Азербайджана”, - подчеркнул Алиев.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОЖДЕСТВО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]