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Дальнее зарубежье 04.01.2020 17:59

Иранского генерала Сулеймани похоронят 7 января в родном городе

Похороны убитого США командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани состоятся 7 января в его родном городе Кермане, сообщили в субботу в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

До этого в течение трех дней в Иране пройдут траурные церемонии, отмечается в заявлении КСИР, переданном в СМИ.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани встретился с семьей погибшего генерала и пообещал, что США будут долго страдать от последствий содеянного.

По сообщению агентства "Тасним", Рухани заверил, что Вашингтон "будет страдать от последствий своих преступных действий не только сейчас, но и в течение нескольких лет".

Сулеймани погиб во время нанесенного США авиаудара близ аэропорта Багдада ранее на этой неделе.

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Тэги: ИРАН, ГЕНЕРАЛ, ПОХОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]