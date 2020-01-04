Иранского генерала Сулеймани похоронят 7 января в родном городе

Похороны убитого США командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани состоятся 7 января в его родном городе Кермане, сообщили в субботу в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).
До этого в течение трех дней в Иране пройдут траурные церемонии, отмечается в заявлении КСИР, переданном в СМИ.
В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани встретился с семьей погибшего генерала и пообещал, что США будут долго страдать от последствий содеянного.
По сообщению агентства "Тасним", Рухани заверил, что Вашингтон "будет страдать от последствий своих преступных действий не только сейчас, но и в течение нескольких лет".
Сулеймани погиб во время нанесенного США авиаудара близ аэропорта Багдада ранее на этой неделе.
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