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Дальнее зарубежье 04.01.2020 18:15

Заседающий на востоке Ливии парламент счел изменой соглашение о военном сотрудничестве Триполи и Анкары

Депутаты парламента Ливии в субботу единогласно высказались против соглашения о военном сотрудничества, заключенном между Триполи и Анкарой, сообщают египетские СМИ.

Кроме того, в ходе голосования депутаты выступили за то, чтобы прокуратура страны завела дела об измене родине в отношении подписавших соглашение с Турцией ливийцев.

Парламент работает на востоке Ливии, на территории, контролируемой Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Фактически парламент действует отдельно от признанного ООН правительства, находящегося в Триполи.

2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий правительству направить войска в Ливию, чтобы помочь ливийскому правительству национального единства противостоять силам Хафтара.

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Тэги: ЛИВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]