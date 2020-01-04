Заседающий на востоке Ливии парламент счел изменой соглашение о военном сотрудничестве Триполи и Анкары

Депутаты парламента Ливии в субботу единогласно высказались против соглашения о военном сотрудничества, заключенном между Триполи и Анкарой, сообщают египетские СМИ.

Кроме того, в ходе голосования депутаты выступили за то, чтобы прокуратура страны завела дела об измене родине в отношении подписавших соглашение с Турцией ливийцев.

Парламент работает на востоке Ливии, на территории, контролируемой Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Фактически парламент действует отдельно от признанного ООН правительства, находящегося в Триполи.

2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий правительству направить войска в Ливию, чтобы помочь ливийскому правительству национального единства противостоять силам Хафтара.