Заседающий на востоке Ливии парламент счел изменой соглашение о военном сотрудничестве Триполи и Анкары

Депутаты парламента Ливии в субботу единогласно высказались против соглашения о военном сотрудничества, заключенном между Триполи и Анкарой, сообщают египетские СМИ.
Кроме того, в ходе голосования депутаты выступили за то, чтобы прокуратура страны завела дела об измене родине в отношении подписавших соглашение с Турцией ливийцев.
Парламент работает на востоке Ливии, на территории, контролируемой Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Фактически парламент действует отдельно от признанного ООН правительства, находящегося в Триполи.
2 января парламент Турции одобрил законопроект, разрешающий правительству направить войска в Ливию, чтобы помочь ливийскому правительству национального единства противостоять силам Хафтара.
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