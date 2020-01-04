Лавров и Зариф осудили убийство Сулеймани: действия США ведут к новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке - МИД РФ

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф в телефонном разговоре осудили убийство американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Лавров и Зариф подчеркнули: действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров выразил соболезнования в связи с убийством Сулеймани.
Телефонный разговор состоялся 4 января по инициативе иранской стороны.
Накануне Лавров обсудил ситуацию в связи с убийством американскими военными иранского генерала Сулеймани с госсекретарем США Майком Помпео.
"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", - говорилось в сообщении МИД РФ.
Российский министр указал, что "данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив - ведет к новому витку эскалации".
3 января стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа. Трамп обвинил Сулеймани в поддержке террористов и возложил на него ответственность за гибель тысяч людей.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО –Минобороны
Российские НК готовы оперативно начать поставки нефти в Белоруссию на условиях 2019г - источник
Заявку на поставку нефти из РФ на "Нафтан" оформили Русснефть и Нефтиса - источники
Турецкая Tekfen будет строить для "Роснефти" и BP газопровод от Харампурского месторождения за 19,5 млрд руб.
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде из-за недомогания одного из пассажиров
Президент Алиев подписал распоряжение о назначения в судебную систему в Нахчыванской Автономной республике
ИВ Исмаиллинского района направит около 1 млн манатов на восстановление домов после землетрясения
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать в нерабочие дни
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г