Лавров в беседе с Чавушоглу заявил, что убийство Сулеймани не способствует достижению декларируемых США целей борьбы с терроризмом - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют достижению декларируемых США целей борьбы с терроризмом, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте российского МИД.
"4 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудили ситуацию, сложившуюся в результате убийства американскими военными в Багдаде 3 января командующего силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани", - говорится в сообщении.
"Лавров подчеркнул, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом", - сообщили в МИД РФ.
"Стороны выразили глубокую озабоченность возможными серьезными последствиями американской акции для мира и стабильности в регионе Ближнего Востока", - отмечается в документе.
"Были также затронуты вопросы сирийского урегулирования и ситуация в Ливии в контексте подготовки к предстоящим контактам на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщил Пентагон, генерал Сулеймани был убит в минувшую пятницу при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию парезидента США Дональда Трампа.
Со своей стороны Трамп заявил, что ликвидация Сулеймани имела целью предотвратить войну.
Он также предупредил: "Так пусть же это будет предупреждением террористам: если вы дорожите своими жизнями, вы не должны угрожать жизни американских граждан".
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.
"Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть", - заявил аятолла.
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