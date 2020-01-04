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Дальнее зарубежье 04.01.2020 18:42

Иран не провоцирует нестабильность на Ближнем Востоке - Зариф

Рост напряженности в ближневосточном регионе - результаты вмешательства извне, а не действий Ирана, заявил в субботу глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Исламская республика Иран не стремится к напряженности в регионе. Зато нестабильность, эскалацию напряженности и угрозы безопасности в наш непростой регион принесли иностранные силы", - приводит слова министра агентство "Тасним".

Кроме того, Зариф вновь осудил убийство в результате авиаудара США командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]